ITALIA

Italia, vergognoso retroscena prima della sfida con la Bosnia

Vincenzo Letizia 4 Aprile 2026 0 51 sec read

Trecento mila euro in caso di successo contro la Bosnia nella finale playoff Mondiali. È quanto avrebbero chiesto gli azzurri per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Lo riporta ‘Repubblica’. Prima della partita decisiva di Zenica – scrive il quotidiano in edicola oggi – alcuni giocatori della Nazionale si sarebbero informati se era previsto un premio in caso di passaggio alla fase finale della rassegna iridata, in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La cifra su cui discutevano ammontava appunto a 300 mila euro da dividere tra i 28 calciatori chiamati dal ct Rino Gattuso per la semifinale contro l’Irlanda del Nord ed eventualmente per la finale: alla fine più di 10 mila euro a testa. Il primo passo è stato parlarne con alcuni elementi dello staff tecnico. Sempre secondo ‘Repubblica’ sarebbe stato lo stesso Gattuso a convincere i giocatori a desistere dal loro proposito e dal rivolgersi ufficialmente alla Figc: richiesta inopportuna prima di un impegno così importante sul campo. Meritiamoci la qualificazione e poi si vedrà, il messaggio di Ringhio.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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