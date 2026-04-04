De Bruyne: “Napoli era la scelta migliore per me, qui sto davvero bene”

“Napoli era la scelta migliore per me, volevo continuare a giocare a grandi livelli e qui c’era la possibilità di farlo”: firmato Kevin De Bruyne, uno che per una fetta importante della propria vita è stato l’epicentro di tutti i successi del Manchester City e che da quasi un anno a questa parte fa innamorare i tifosi azzurri. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport il belga ha fatto un bilancio di questi primi mesi italiani, facendo anche un punto su questo finale di stagione e sul proprio futuro.

“Ho parlato un po’ con Lukaku e Mertens prima di scegliere, ma alla fine ho valutato tutte le opzioni. Napoli aveva il progetto migliore per me e per la mia famiglia, io devo cercare di essere felice nel mio lavoro e nella mia vita” ha dichiarato il fantasista, che ha poi parlato di quelle che sono le ambizioni del club campano per questa stagione: “Per lo Scudetto tutto dipende dall’Inter, che ha il destino nelle proprie mani: se le vincerà tutte diventerà campione. Noi possiamo solo dare il massimo per provare a vincere più partite possibile, qualche settimana fa eravamo a -14 e ora siamo a -7. È sempre molto difficile, ma le cose nel calcio cambiano molto in fretta. Dobbiamo però concentrarci sul nostro obiettivo che è entrare nelle prime quattro e tornare in Champions League“.

FUTURO – Nel corso dell’intervista De Bruyne si è raccontato a 360°, parlando anche della propria persona: “Penso di essere un buon calciatore, non una persona speciale. Ho le mie qualità come calciatore e come tutti provo a fare il mio lavoro al meglio, ma non mi sento diverso da nessun altro“.

Tutto da decidere, invece, per quanto riguarda il futuro calcistico: “Non so se il Napoli sarà la mia ultima squadra, non ci penso adesso. Ho ancora un contratto e qui sto davvero bene. Cerco di godermi il momento ora, credo di poter giocare ancora qualche anno, poi quando il corpo mi dirà di fermarmi lo farò. Ma per ora mi sento bene”.

MONDIALE – E per concludere, l’ex Manchester City si è anche proiettato al prossimo Mondiale, a cui sfortunatamente non parteciperà l’Italia: “Penso che il livello in Europa sia sempre più alto. Non è facile vincere ogni partite e anche le piccole nazionali possono costruire una squadra discreta e fare risultati. Certo che non andare al Mondiale per un Paese come l’Italia è una perdita enorme. Se non fai il Mondiale per tre volte di fila forse sei in crisi, ma non conosco i dettagli“.

Cosa bisogna aspettarsi, invece, dal Belgio? “Avevamo un gruppo molto speciale nel 2018, ora ci sono tanti giocatori nuovi. Vogliamo giocare un buon calcio e andare il più avanti possibile. Speriamo di fare qualcosa di buono.