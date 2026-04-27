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Nazionale, crolla ancora la quota di Guardiola: a 5,00 Pep nuovo ct, per i bookie è sfida a Conte

Vincenzo Letizia 27 Aprile 2026 0 46 sec read

ROMA – “Vivo alla giornata”. È una dichiarazione molto difensiva quella rilasciata da Pep Guardiola all’ultima domanda sul suo futuro, tutto il contrario di quanto il tecnico del Manchester City professi abitualmente in campo. Proprio la mentalità del catalano è uno dei motivi che spinge la Federazione a sognare il grande colpo per la Nazionale azzurra.

Se dopo le prime indiscrezioni di venerdì la quota era crollata da 75,00 a 12,00, in soli tre giorni per i bookmaker di Goldbet e Better – riporta Agipronews – Pep nuovo Commissario Tecnico si gioca a 5,00. Una quota che parla chiaro: non è più solo un sogno, ma una possibilità reale. Tuttavia, il favorito degli analisti resta Antonio Conte, proposto a 2,50, mentre nelle ultime ore avanza anche la candidatura di Claudio Ranieri. Anche l’ex dirigente della Roma, fresco di divorzio con il club giallorosso, è dato a 5,00, un nome già sondato più volte in passato, soprattutto prima della nomina di Gennaro Gattuso.

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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