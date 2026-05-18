CLAMOROSO A NAPOLI: LO SPOGLIATOIO VUOLE FAR FUORI CONTE! (Secondo le rivelazioni di Fabrizio Corona)

«Chi crede alle favole perde, chi conosce la verità vince». Esordisce così il re dei paparazzi Fabrizio Corona, pronto a scoperchiare il vaso di Pandora su quello che definisce il “sistema malato” del calcio italiano. Ma questa volta, secondo quanto riferito da Corona nei suoi canali ufficiali, il mirino è puntato dritto sul Napoli e sul suo allenatore, Antonio Conte.

Un regime di spogliatoio insostenibile?

Stando alle clamorose indiscrezioni di Corona, l’atmosfera in casa Napoli sarebbe a dir poco tossica. Il fotografo dei vip descrive Antonio Conte come un comandante ossessionato e “dispotico”, i cui metodi di allenamento – definiti da Corona senza mezzi termini “nazisti” e figli di una vecchia mentalità – avrebbero portato la squadra al collasso fisico (con la bellezza di 42 infortuni) e a un totale fallimento sportivo.

Corona sostiene che Conte abbia fatto terra bruciata intorno a sé: avrebbe inserito una clausola contrattuale per tappare la bocca al presidente De Laurentiis e avrebbe letteralmente messo “a cuccia” il figlio Edoardo, vietandogli persino l’accesso agli spogliatoi. Chiunque provi a fiatare verrebbe fatto fuori, come sarebbe successo a Mazzocchi e Juan Jesus.

La rivolta dei senatori e la chat segreta

Ma il vero scoop di gossip calcistico lanciato da Fabrizio Corona riguarda la reazione dei calciatori. Secondo Corona, la squadra odierebbe a tal punto l’allenatore da aver aperto una chat di gruppo super riservata. Corona fa i nomi di big come Lobotka, Anguissa, Rrahmani (di cui Corona commenta anche la vita privata e i presunti gusti personali) e Lukaku, tutti pronti a non rinnovare e ad andarsene se il tecnico dovesse restare. Persino i giovani talenti verrebbero usati solo come “numeri” per gli allenamenti.

Il “complotto” dei 5.000 euro: Corona incastra il mandante



Il culmine del racconto di Corona tocca vette da vero thriller scandalistico. Corona dichiara pubblicamente di essere stato contattato tramite un intermediario da un gruppo di calciatori del Napoli, esausti della gestione tecnica e desiderosi di distruggere l’allenatore a livello nazionale, anche intaccando la sua vita familiare (ritirando fuori la vecchia storia del presunto flirt con Antonella Fiordelisi).

Corona ha documentato con telecamere nascoste la consegna di un acconto in contanti di 5.000 euro (su un totale richiesto di 10.000) per far uscire lo sputtanamento mediatico. Chi sarebbe la mente dietro questo presunto piano economico? Fabrizio Corona fa esplicitamente il nome del portiere Alex Meret, descritto come il mandante principale, supportato da altri cinque calciatori della rosa, pronti a tutto pur di liberarsi del proprio allenatore.

Se le dichiarazioni incendiarie di Fabrizio Corona dovessero trovare riscontro, ci troveremmo davanti al più grande ammutinamento della storia del calcio moderno. Resta da capire come reagirà la società Napoli e se i diretti interessati decideranno di replicare a queste pesantissime accuse lanciate dal re del gossip.