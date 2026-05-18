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Ferlaino, compleanno sul lungomare: “Futuro Conte? Non me ne frega, facesse quello che vuole”

Redazione 18 Maggio 2026 0 1 min read

Compleanno speciale per Corrado Ferlaino, intervistato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli mentre festeggiava sul lungomare cittadino. La puntata si è aperta con gli auguri rivolti allo storico presidente azzurro, accolti con semplicità e ironia: “Grazie per gli auguri. Ho messo insieme degli amici, dei conoscenti, mi piaceva stare con loro almeno un paio d’ore, quindi ci sono riuscito”.

Uno dei momenti più seguiti della trasmissione è stato il sondaggio improvvisato sul futuro di Antonio Conte. Gianfranco Coppola ha espresso dubbi sulla permanenza del tecnico. “Ieri ha parlato quasi da partente, captando le parole, grazie per l’opportunità che mi è stata data, sembrava un saluto”, ha dichiarato Coppola. Secondo il giornalista, alcuni segnali fanno pensare a un possibile addio: “De Laurentiis a un certo punto lo ha consegnato alla Nazionale, come a dire: se vuoi andare, puoi andare”.

Alla domanda diretta sul futuro dell’allenatore, Ferlaino ha risposto con il suo stile pungente: “Io che ne so, domandatelo al presidente di oggi”. E poi ha aggiunto: “A me non me ne frega veramente niente se rimane o non rimane, facesse quello che vuole”.

Anche Francesco De Luca de Il Mattino si è detto convinto dell’addio di Conte: “No, Conte non resta”. Sul possibile sostituto ha aggiunto: “Immagino Sarri, anche se conoscendo un po’ De Laurentiis le cose che sembrano in un certo modo poi non sono quelle che arrivano fino alla fine”.

AreaNapoli.it

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