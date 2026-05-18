Ignoffo, Giubilato, Pasino, Petrazzuolo, Salvione e Di Vicino a NM LIVE

NM LIVE – Ignoffo: “Napoli? Conte e ADL hanno già le idee chiare, il presidente dovrà fare una scelta, Hojlund è forte, ma servirà un altro grande attaccante, Elmas? Uno come lui fa sempre comodo”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Parole di Conte? Al di là dell’ultima partita, io credo che lui e De Laurentiis abbiano già le idee chiare. Si conoscono molto bene, già da un mese l’allenatore ha esposto le sue idee. Ora tocca al presidente, il quale dovrà fare una scelta. Presto sapremo quale sarà la decisione finale. Hojlund? E’ un attaccante di valore, potrà crescere, ma il Napoli dovrà prendere almeno un altro grande giocatore in quel ruolo per poter gestire bene la situazione in attacco nelle varie competizioni del prossimo anno. La struttura del Napoli è già ottima, ma la rosa andrà puntellata. Alcuni giocatori acquistati la scorsa estate non hanno reso al meglio, poi soprattutto in difesa servirà un altro leader. Riscatto di Elmas? Le valutazioni economiche devono avere un riscontro, dipende tutto dal rendimento dei calciatori. Uno come Elmas fa sempre comodo, trovare qualcosa di meglio a meno soldi è difficile, poi toccherà al Napoli fare questa valutazione”.

NM LIVE – Giubilato: “Il bilancio della stagione del Napoli è positivo, avrei voluto vedere la squadra al completo, Conte? De Laurentiis dovrà prendere una decisione importante, c’è rispetto tra le parti”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il bilancio della stagione del Napoli è positivo. Nonostante i tanti problemi fisici, infatti, il Napoli ha ottenuto dei buoni risultati. Avrei voluto vedere un Napoli al completo o quasi, ci sarebbe stato un bel duello ad armi pari con l’Inter. Parole di Conte? Lui quando parla fa sempre notizia, ma spesso la gente costruisce dei castelli sul nulla. Non dobbiamo essere negativi: io non ho letto quelle parole in senso del tutto positivo, ma ho visto calma e serenità. Conte vuole sempre lottare per vincere e lo avrà fatto presente al club, ma De Laurentiis vorrà far quadrare i conti dopo tante spese. Qualora le idee del presidente e di Conte non dovessero coincidere, allora si prenderà un’altra decisione. Sarà il club a prendere una scelta, loro conoscono bene i conti. C’è tanto rispetto tra le parti, quindi la decisione sarà presa con serenità. La vittoria di Sinner cosa insegna? Lui è un talento puro, ma ha dimostrato a tutti che con il duro lavoro si possono raggiungere dei risultati incredibili. Ha una mentalità incredibile, anche quando è affaticato riesce a trovare delle soluzioni. Ha una forza mentale e una tranquillità incredibili, lo sforzo fisico è intenso, eppure lui riesce a vincere quasi sempre. Lui e Alcaraz sono i più forti al mondo, non si fermano mai. Nel mondo del calcio ci si lamenta sempre tanto, invece loro ci stanno dimostrando qualcosa di importante. Progetto di De Laurentiis per il centenario? Avrà già delle idee, ma non sarà semplice, serve programmazione. Il presidente è abituato a fare cose spettacolari, avrà già preparato tutto”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli, la Champions non è un risultato banale, futuro di Conte? Dobbiamo solo attendere”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Futuro di Conte? Come l’anno scorso dovremo aspettare. Le sue parole danno sempre da scrivere e commentare, dice sempre le cose a metà. Ora possiamo solo azzardare delle ipotesi, vedremo come andranno le cose. Vittoria a Pisa? Innanzitutto è arrivata la Champions, non un risultato banale viste le tante difficoltà affrontate. Alcuni diranno che la stagione non è stata positiva, ma arrivare secondi e in Champions non è mai facile vista la concorrenza. Poi se squadre come la Juventus restano fuori un motivo ci sarà. Hojlund? L’attaccante deve fare gol, un centravanti se non riesce a segnare non è contento. Gioca molto per la squadra, ma poi contano i gol. Non so di cosa parleranno De Laurentiis e Conte, vedremo che scelta prenderanno. Stiamo rivivendo lo stesso scenario dello scorso anno. Esempio di Sinner? E’ un atleta campione dentro e fuori dal campo di tennis, teniamocelo stretto. Sta vincendo quasi tutto, gli manca solo il Roland Garros. E’ un esempio di correttezza, gentilezza e sportività”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, la qualificazione in Champions League non è un risultato scontato, Conte ha già esposto le sue idee al presidente, ora verrà presa una decisione con grande serenità”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Ottima vittoria per il Napoli a Pisa contro una squadra già retrocessa. La qualificazione in Champions League non è un risultato scontato, infatti Milan, Como, Roma e Juventus sono ancora in bilico all’ultima giornata. E’ molto vicino anche il secondo posto, basterà un pareggio con l’Udinese. Bellissimo il gol di McTominay, grande azione costruita da Lobotka e Hojlund. Bene anche le reti di Rrahmani e Hojlund, il quale torna finalmente al gol, un gol non facile. Il Napoli giocherà finalmente di domenica contro l’Udinese al Maradona, alle ore 18. Conte? Le sue parole sono sembrate d’addio ad alcuni, io credo che abbia solo parlato con grande onestà al presidente, poi faranno le loro valutazioni e prenderanno una decisione con grande serenità. Non c’è stato nessuno strappo tra i due, poi De Laurentiis, che raramente sbaglia le scelte, prenderà le sue decisioni. A Pisa mi è piaciuto molto Meret, ha salvato il risultato in almeno un paio di occasioni. Male Buongiorno, al momento tra i centrali azzurri salvo solo Rrahmani, qualche riflessione in difesa si dovrà fare. Beukema? Non ha trovato molto spazio con Conte, in caso di permanenza dell’allenatore le gerarchie sarebbero le stesse. Quindi, in quel caso, il Napoli valuterà eventuali offerte per il difensore ex Bologna. Raramente De Laurentiis sbaglia le scelte, alcuni dicono che è fortunato, ma la fortuna te la devi anche saper guadagnare”.

NM LIVE – Salvione: “Conte potrebbe lasciare il Napoli, nella lista del club ci sono Sarri, Italiano e Grosso, suggestione Allegri”



PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Risultato a sorpresa per la Juventus, Spalletti ha sprecato un’occasione importante. La mancata qualificazione in Champions dei bianconeri sarebbe un colpo pesante, vedremo se verrà messa in discussione anche la posizione dello stesso Spalletti, il quale ha rinnovato il contratto poco fa. Ora Roma e Milan sono favorite per la Champions. Ora nessuna pista va esclusa per quanto riguarda gli allenatori, vedremo cosa accadrà negli incontri in casa Juventus e Napoli. Conte? Credo possa andare via, vedremo cosa accadrà anche al Milan con Allegri. Sarri lascerà la Lazio, quindi ci sono tante caselle da riempire. Non dobbiamo escludere nulla. Parole di Hojlund sui social dopo la vittoria di Pisa? Ora è ufficialmente è un giocatore del Napoli dopo la qualificazione in Champions. Il Napoli ha speso tanto per lui, è giovane e forte. E’ stato un bel messaggio il suo, parliamo di un ragazzo con la testa sulle spalle. Dichiarazioni di Conte? Conte è stato chiaro, ha detto che il club sta già lavorando al futuro, a prescindere dalla sua presenza. Sarà l’anno del centenario, non saranno ammessi errori. De Laurentiis dovrà prendere delle decisioni importanti, quasi sempre ha scelto la via giusta, solo nell’anno di Garcia c’è stato un passaggio a vuoto. Nella lista del Napoli ci sono Sarri, Italiano, Grosso e la suggestione Allegri, anche lo scorso anno uscì il suo nome prima della conferma di Conte. De Laurentiis dopo il centenario potrebbe cedere il club? Ha una certa età, quindi potrebbe anche pensarci. Vedremo quanto ci sarà di concreto, in questi casi le trattative sono sempre lunghe e complesse. Osserveremo questa situazione, ma senza correre troppo, non c’è al momento una trattativa in corso. Sinner? E’ e sarà uno degli sportivi più grandi di sempre, lo capiremo tra tanti anni. Nel presente non si colgono certe cose, fu così anche per Maradona. Sinner sta facendo la storia, una storia che resterà a lungo nelle pagine dello sport mondiale”.

NM LIVE – Di Vicino: “Voto alla stagione del Napoli? Merita un 8 visti i tanti problemi affrontati, Conte? Secondo me andrà via, Hojlund è un grande calciatore”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Voto alla stagione del Napoli? Merita un 8 pieno, visti anche i tanti problemi affrontati. Sono stati commessi degli errori, ma la squadra ha retto nonostante tutto. Crollo della Juventus? Questa sconfitta in casa brucia, capisco il nervosismo di Spalletti. Parole di Conte dopo la vittoria di Pisa? Sta pensando al suo futuro, ma secondo me andrà via. Ora con la Champions blindata si potranno fare delle valutazioni definitive. Come sarà la classifica finale della Serie A? Credo che resterà tutto così, ma come ci ha dimostrato la Juventus può accadere di tutto. Messaggio social di Hojlund dopo l’obbligo di riscatto del Napoli? E’ un professionista esemplare. E’ giovane, ma ha già delle esperienze importanti in delle squadre forti. Sa come comportarsi e gestire certe situazioni. E’ un grandissimo calciatore, ha doti importanti e si allena sempre al massimo. Ha grande umiltà, potrà solo crescere, per questo sono contento di vederlo ancora nel Napoli. Sinner? E’ il Maradona del tennis al momento, è un grandissimo talento. La sua umiltà è incredibile, quello è il suo punto di forza. E’ un esempio per tutti i giovani”.