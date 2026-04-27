Ritorno alle origini: la ricetta del “Catenaccio” per salvare il calcio italiano

di Vincenzo Letizia

«Il calcio deve essere spettacolo, un’emozione che trascini il pubblico e riporti i grandi successi attraverso la bellezza». Le parole di Lele Adani, intervenuto recentemente alla Domenica Sportiva, risuonano come un manifesto del “bel gioco”. Un’aspirazione nobile, quasi poetica, che punta a una rivoluzione culturale del nostro movimento. Eppure, tra il sogno estetico e la dura realtà del campo, s’insinua il dubbio del pragmatismo.

A riportare i piedi per terra è stato Ruud Gullit ai microfoni di DAZN. L’ex fuoriclasse olandese, che l’Italia l’ha dominata nell’era d’oro del Milan, ha lanciato un monito chiaro: per tornare ai fasti di un tempo, il calcio italiano deve rifondare la propria filosofia partendo dalla sua vera identità storica. Una storia fatta di solidità, di marcature ferree e di ripartenze letali.

Il vuoto di potere in area di rigore

Il problema è evidente agli occhi di tutti: dove sono finiti i grandi difensori? L’Italia è sempre stata la culla dei migliori interpreti del ruolo e dei portieri più insuperabili al mondo. Oggi, dopo l’addio al calcio di Giorgio Chiellini, l’ultimo dei “mohicani” della vecchia guardia, il sistema fatica a produrre profili di quel calibro.

Ci siamo persi nell’inseguimento di modelli stranieri che non ci appartengono. Il tentativo di scimmiottare il Tiki-Taka spagnolo o le mode del possesso palla a oltranza ha prodotto una generazione di calciatori ibridi, talvolta tecnicamente validi ma privi di quella cattiveria agonistica necessaria per blindare il risultato.

Una scelta di sopravvivenza

Per tornare a essere credibili a livello internazionale, è necessario smettere di guardare oltre confine con ammirazione servile. Le “ruote spagnole” ci hanno portato in un vicolo cieco, svuotando il nostro serbatoio di talenti difensivi. La via della guarigione passa per un ritorno consapevole alla nostra scuola:

Solidità difensiva: Riscoprire l’arte del non concedere nulla.

Contropiede organizzato: Sfruttare la velocità e la verticalizzazione immediata.

Pragmatismo: Mettere il risultato davanti all’estetica fine a se stessa.



Il calcio è ciclico, ma l’identità è permanente. Sebbene il fascino del calcio “totale” o spettacolare sia innegabile, la storia insegna che l’Italia ha vinto quando ha saputo essere cinica, compatta e impenetrabile. Ignorare i consigli di chi, come Gullit, ha vissuto l’apice del nostro campionato significa condannarsi a una mediocrità dorata. È tempo di rimettere i difensori al centro del villaggio e di trasformare nuovamente l’area di rigore in un fortino inespugnabile. Solo così l’Italia potrà tornare a dettare legge in Europa e nel mondo.