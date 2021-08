Il Ds del Venezia annuncia: ” Andremo a Napoli come 11 leoni affamati”

Si avvicina il debutto degli azzurri in campionato contro il neo promosso Venezia. A tal proposito, a Radio Kiss Kiss Napoli è stato intervistato Mattia Collauto Ds della squadra lagunare, il quale ha affermato che il Venezia non parte già battuto come dicono i pronostici. Ma ecco quanto dichiarato dal dirigente veneto ai microfoni dell’emittente radiofonica ufficiale del Napoli:

“Se siamo già pronti, questo lo potrà dire soltanto il terreno di gioco, i ragazzi si stanno preparando nel migliore modo possibile, tuttavia è superfluo affermare che l’avversario che avremo di fronte domenica è uno dei più difficili della serie A. La squadra azzurra gioca un gran calcio, ha un allenatore bravo e dei giocatori di livello altissimo Quindi giocheremo contro una una corazzata, però noi non partiamo già battuti come dicono i pronostici, il calcio, spesso, riserva molte sorprese e nessun risultato oggi è scontato. Sono sicuro che al Maradona scenderanno in campo 11 leoni affamati desiderosi di ben figurare, pur a se le differenze tecniche col Napoli sono evidenti. Ripeto, ogni partita va giocata, saremo sempre 11 contro 11 ed alla fine tireremo le somme.”