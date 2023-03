Anticipi di A del Sabato – 26esima giornata, torna al successo il Napoli, Lazio solo 0 a 0 a Bologna

Per la 26esima giornata di campionato, il sabato degli anticipi di A ha visto il ritorno al successo del Napoli, a Fuorigrotta, per 2 a 0 a spese dell’Atalanta; vittoria anche per l‘Udinese che ha battuto in trasferta l’Empoli per 1 a 0. Pareggia invece la Lazio, impattando per 0 a 0 al Dall’Ara di Bologna. Gli azzurri con questi ennesimi tre punti si riportano a + 18 sull’Inter, mentre i biancolesti, in attesa del risultato della Roma, salgono a 49 punti. Oggi sono i in programma altre quattro gare, a partire dalle 12,30 con Lecce – Torino. Il posticipo serale della domenica sarà Juventus – Sampdoria. Il turno si chiuderà domani sera con il match tra Milan e Salernitana.