Ultim’ora – Victor Osimhen sta per tornare a Napoli, stasera seguirà, in Tribuna, la gara dei compagni di squadra, al Maradona

Nella giornata odierna tornerà alla base, dalla Nigeria, dopo il permesso concessogli dal Napoli, l’attaccante Victor Osimhen, che, questa sera, sarà in Tribuna al Maradona per seguire la partita di Champions dei suoi compagni di squadra, contro l’Union Berlin. Il nigeriano verrà monitorato dallo staff medico societario nel corso del recupero per l’infortunio che gli ha procurato una lesione al bicipite femorale sinistro, patito con la sua Nazionale, tre settimane fa. Molto probabilmente tornerà in campo dopo la sosta, nel match di Bergamo, con l’Atalanta, il prossimo 25 novembre. In questo periodo Osimhen, da domani mattina, al Konami Center, lavorerà intensamente per ritrovare al più presto la migliore condizione fisica e mentale. Naturalmente dipenderà da come andranno gli allenamenti per sapere quando le preziose fibre muscolari dell’attaccante saranno in grado di tornare al massimo. Il bomber azzurro, difficilmente, troverà un accordo con il club partenopeo per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, ormai è quasi sicuro che ci sarà il divorzio tra lui e De Laurentiis, il quale sembra, oramai, rassegnato a perderlo. Il suo contratto scadrà nel 2025, per cui è facile pensare che a luglio 2024, nel mercato estivo, venga ceduto ad una cifra molto vicina ai 100 milioni di euro. Il calciatore ed il procuratore, tuttavia, restano in attesa degli eventi.