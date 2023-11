CHAMPIONS LEAGUE – Quarta giornata, un martedì molto positivo per Milan e Lazio che battono, rispettivamente il Psg e il Fejenoord

Ieri sera, nel martedì di Champions, valido per il quarto turno della fase a gironi, c’è stata gloria per le due italiane impegnate nella massima manifestazione continentale. Nella fattispecie, il Milan di Pioli, con un Leao strepitoso, ha ritrovato il sorriso e il successo dopo un mese di astinenza, battendo, a San Siro, in rimonta i francesi del Psg, per 2 a 1, in virtù delle reti di Leao e Giroud, in una partita intensa ed emozionante con diversi capovolgimenti di fronte. I rossoneri, pertanto, tornano in corsa per a qualificazione agli ottavi in un raggruppamento assai equilibrato, in cui comanda, per ora, il Borussia Dortmund con sette punti seguito dai transalpini a sei e dai rossoneri a 5. Ultimi gli inglesi del Newcastle con 4. Successo di misura anche per i biancocelesti della Lazio, che, all’Olimpico, hanno ottenuto l’intera posta in palio a spese degli olandesi del Fejenoord, battuti per 1 a 0 con un gol del napoletano Ciro Immobile, giunto nel recupero dei primi 45 minuti. Grazie a questo risultato gli uomini di Sarri salgono a sette punti in classifica dietro all’Atletico Madrid, avanti di un solo punto. Stasera tocca a Napoli e Inter chiudere il cerchio positivo delle formazioni nostrane, magari con un en plein possibilissimo. Per la cronaca, gli azzurri affronteranno al Maradona, l‘Union Berlino di Bonucci, mentre l’undici di Simone Inzaghi sarà ospite del Salisburgo, in Austria. Un’eventuale vittoria di ambedue le squadre italiane garantirebbe il passaggio al turno successivo.