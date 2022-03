Napoli – Milan – Gli occhi di tutto il mondo puntati sul big match del Maradona

Vigilia di Napoli vs Milan, la partitissima in chiave scudetto che potrebbe dare una svolta a questo campionato. Domani sera, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sullo Stadio Diego Armando Maradona, teatro del grande evento calcistico che sarà trasmesso in diretta nell’intero globo terrestre. Il big match, infatti, attraverso le varie Tv satellitari, sarà visibile nei cinque continenti, tra cui gli Stati Uniti d’America. Miliardi di telespettatori assisteranno alla partita tra le due capolista del campionato italiano: dall’Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Macedonia, Kosovo, Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, El Salvador, Honduras, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela, alla Cina, Costa d’Avorio, Nepal e Pakistan, la copertura dell’incontro sarà totale. Napoli, domani, sarai, al centro dell’attenzione di tutti i calciofili di questa terra, per cui sarà uno stimolo in più per non sfigurare e far vedere, nello stadio che fu del più grande calciatore al mondo, di tutti i tempi, di che pasta è fatta la squadra azzurra, protesa verso un sogno che manca nel capoluogo campano da 32 anni. Un sogno in cui anche Spalletti ed i suoi ragazzi credono ma, per realizzarlo, gli azzurri dovranno essere capaci di essere più forti di tutto e di tutti. Per cercare di raggiungere il traguardo, il tecnico toscano avrà a disposizione, quasi tutta la rosa, difatti anche Lozano e Anguissa saranno in campo, a Fuorigrotta ma partiranno dalla panchina. Il clima infuocato dello stadio Maradona, riempito fino al limite della capienza del 75%, come da norme vigenti, con 41 mila spettatori, farà da splendida cornice alla partitissima.