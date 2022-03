Anticipo serie A 28esima giornata – L’Inter travolge 5-0 la Salernitana

Si è giocato ieri sera il primo anticipo relativo alla 28esima giornata di serie A; l’Inter ha travolto per 5 a 0 la Salernitana, grazie ad una tripletta di Lautaro Martinez e una doppietta di Edin Dzeko. Dunque, i nerazzurri ritrovano, dopo quattro gare all’asciutto, la via della rete con i suoi goleador più prolifici. La compagine di Simone Inzaghi, ora, è in testa alla classifica da sola in attesa degli eventi, ovvero il risultato di Napoli – Milan di domani sera al Maradona.