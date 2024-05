Calzona – Il tecnico calabrese , numeri alla mano, ha il più basso rendimento dell’era De Laurentiis, peggio di lui solo Donadoni

Francesco Calzona, terzo allenatore stagionale alla guida del Napoli, dopo gli esoneri di Garcia, prima e di Mazzarri, poi, viste le statistiche, nel corso dei venti anni dell’imprenditore cinematografico, ha il peggior rendimento, secondo solo a Roberto Donadoni, mandato via, nell’ottobre 2009, da Aurelio De Laurentiis. Numeri negativi impressionanti, per l’attuale ct della Slovacchia, infatti, la sua media punti è di 1,23 a partita, contro l’1, 11 dell’ex calciatore del Milan. Tra i tre tecnici succedutisi sulla panchina azzurra, finora, il migliore si è rivelato Rudi Garcia con i suoi 1,75 punti per gara. Walter Mazzarri, infine, vanta 1,24, quasi alla pari con l’ex vice di Sarri. Calzona, quindi, chiamato a dare una scossa agli ex campioni d’Italia, non è riuscito a compiere l’impresa, al punto tale da affermare che la squadra non l’ha mai seguito. Insomma, un’annata da dimenticare in fretta, per ricominciare, punto e a capo, con un nuovo allenatore di spessore e con gli attributi che sappia rifondare una rosa allo sbando, selezionando chi deve partire e chi deve rimanere. Al momento, non si sa ancora il nome del successore di Francesco Calzona; a quanto pare, Conte si è allontanato tantissimo, come era prevedibile, mentre le voci che circolano parlano di Pioli e Gasperini. Tuttavia, conosceremo l’allenatore del Napoli edizione 2024/25, soltanto al termine di questa disgraziatissima stagione.