Calciomercato – La mancata qualificazione alla Champions del Napoli riduce la cerchia dei possibili sostituti dell’attaccante nigeriano

La stagione fallimentare della squadra azzurra, incapace di difendere il titolo conquistato appena un anno fa e fuori dalla maggiore competizione continentale, riduce la cerchia dei papabili a sostituire Victor Osimhen, prossimo alla cessione, attraverso pagamento della clausola rescissoria. Senza la Champions è impossibile arrivare al canadese del Lille David o al messicano Gimenez, in forza al Fejenoord, calcitaori che aspirano ad una vetrina europea per mettersi in mostra. Quindi, il cerchio si restringe a Dovbyk e a Retegui che approderebbe all’ombra del Vesuvio molto volentieri. L’unica alternativa di valore potrebbe essere il romanista Lukaku che, in Italia, fa la differenza, però il suo alto ingaggio non è alla portata del club partenopeo che avrebbe bisogno di una partecipazione del Chelsea, proprietario del cartellino, per averlo in prestito. L’ipotesi,tuttavia, resta in piedi, anche perché Osimhen sarebbe appetito dalla società londinese della Premier, destinazione molto gradita al centravanti azzurro. Dunque, attualmente il nome più accreditato dovrebbe essere Artem Dovbyk, attaccante ucraino protagonista assoluto della Liga spagnola nelle fila del Girona. Il prezzo, per il suo acquisto, è stato fissato intorno ai 30 milioni, inoltre ha un ingaggio accessibile e accetterebbe di buon grado di vivere l’esperienza italiana. Ma anche lui vorrebbe giocare in Champions e sfortunatamente il Napoli, dopo questo anno disastroso che lo vedrà, nella prossima stagione, nella migliore delle ipotesi, disputare la Conference League, non è più una meta allettante. Pertanto, l’idea di prendere l’attaccante italo-argentino del Genoa e della nazionale, Retegui diventa molto percorribile. Ovviamente, la piazza napoletana non si esalterebbe per il suo arrivo, dal momento che, in rossoblù non ha fatto faville, soltanto nove le reti realizzate.