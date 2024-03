SERIE A – Dieci finali per il Napoli di Calzona, occorre vincerne almeno otto

Dopo l’uscita dalla Champions, per il Napoli non resta che concentrarsi, con tutte le proprie forze. nel campionato a cui mancano solo dieci giornate da qui alla fine. Per gli azzurri di Calzona saranno dieci finali da giocarle, quasi tutte, per vincerle se si vuole aspirare a raggiungere l’Europa che conta. Almeno otto, dovrebbero essere le vittorie da conseguire, un compito molto arduo e difficile, però bisogna tentare di fare anche l’impossibile per non chiudere questa stagione in maniera del tutto fallimentare dopo un’annata, a dir poco, disastrosa. Tre allenatori si sono succeduti, risultati poco lusinghieri e giocatori sembrati svogliati, appagati e con problemi psicologici, tutt’ora non risolti hanno cancellato tutto quello che di buono si era fatto nel torneo scorso, . Calzona sta tentando di dare il massimo, tuttavia non ha la vacchetta magica e di più non può fare. La tifoseria partenopea è amareggiata e delusa ma la passione e l’amore per la squadra del cuore rimangono sempre Non resta che sperare nella buona sorte per il futuro.