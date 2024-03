Coppe europee – L’Italia si riscatta con quattro formazioni che accedono ai quarti di Europa e Conferenze League

Grande riscatto dell’Italia nel giovedì di Coppe europee, dopo l’eliminazione di Lazio, Inter e Napoli in Champions. Infatti, tutte le quattro formazioni nostrane impegnate in Europa e Conference League hanno raggiunto i quarti di finale della seconda e terza manifestazione continentale. Per la cronaca, il Milan ha battuto lo Slavia Praga per 1 a 3 in trasferta, l’Atalanta ha sconfitto lo Sporting Lisbona per 2 a 1, in casa e la Roma ha perso in Inghilterra col Brighton di De Zerbi per 1 a 0 ma forte del 4 a 0 dell’Olimpico, ha eliminato i portoghesi. In Conference, infine, la Fiorentina ha pareggiato, al Franchi, per 1 a 1 contro il Maccabi Haifa, dopo aver vinto all’andata per 4 a 3.