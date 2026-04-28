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POSTICIPI DEL LUNEDI’ – 34esima giornata, scorpacciata di gol nel Monday Night di ieri, ben 11 reti in sole due gare

Armando Fico 28 Aprile 2026 0 30 sec read

Nel  Monday Night di ieri, valido per la 34esima giornata di serie A, abbiamo assistito ad una scorpacciata di reti, dal momento che, nelle due partite disputate, in Sardegna e all’Olimpico di Roma.,  si sono registrati la bellezza di 11 gol, un vero record. Questi, infatti i risultati maturati: 

Cagliari – Atalanta3-2

Lazio – Udinese 3-3

Buon passo in avanti della squadra di Pisacane in chiave salvezza, mentre tra capitolini e friulani che non hanno più nulla da chiedere al campionato, si è un visto un festival del gol molto gradito ai calciofili d’Italia, i quali, davanti alla Tv, si saranno certamente divertiti.

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