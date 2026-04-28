NAPOLI – Si avvicina un altro recupero eccellente, probabile convocazione di capitan Di Lorenzo per Como

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, assente dal terreno di gioco da due mesi, potrebbe essere convocato da mister Conte per la gara di campionato di sabato, contro il Como. Questi giorni che separano dal match sul lago saranno fondamentali per valutare le condizioni fisiche del numero 22 azzurro. Nulla di sicuro da parte dello staff sanitario ma filtra ottimismo, visto i progressi del calciatore che potrebbero fornire al tecnico dei partenopei l’ok per farlo sedere, almeno in panchina, contro la formazione di Fabregas. La mancanza di Di Lorenzo ha pesato tantissimo per il Napoli, ragion per cui, Conte sarebbe felicissimo di un suo rientro in rosa. Un recupero eccellente per la volata Champions e secondo posto.