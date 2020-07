Oscar Damiani: “Osimhen? Giocare al Napoli e al San Paolo potrebbe dargli una grande visibilità”

Oscar Damiani parla a Marte Sport Live: “Osimhen? Ci sta che un giocatore possa decidere di aspettare. Da tifoso napoletano, il fatto che Osimhen debba decidere di venire in maglia azzurra, mi fa rabbia. Dovrebbe chiudere le valigie e correre. Giocare al Napoli e al San Paolo potrebbe dargli una visibilità notevole. E’ un buonissimo giocatore, è un contropiedista veloce e forte. Nel modo di giocare di Gattuso sicuramente potrà fare molto bene. Il Lille è una realtà in Francia, ha una proprietà in forte e ha un allenatore forte come Galtier che consiglio alle squadre italiane. Ha vinto anche il campionato con Rudi Garcia. Ha degli obiettivi importanti. In Italia Osimhen può sicuramente migliorare e lavorare anche dal punto di vista tattico. Speriamo non ci siano problemi. Osimhen ha la struttura per fare molto bene e dare un contributo importante all’attacco del Napoli, ma la serie A è molto tattico con le squadre chiuse. Lui ha bisogno di spazi per mettere in moto la sua velocità. Gabriel? E’ molto forte e interessante, deve migliorare sul piano tattico. Credo che Gattuso e il suo staff possa farlo crescere. Può giocare a sinistra e fare al caso del Napoli. Lozano? E’ un ottimo calciatore e si sta inserendo bene nella squadra. Può fare ancora meglio, è un attaccante che ha ottime qualità. In una rosa ambiziosa ci può stare. L’Atalanta può lottare per lo scudetto? Credo di no, credo che la Juve sia irraggiungibile, ma vanno fatto i complimenti all’Atalanta”.

Fonte: radiomarte.it