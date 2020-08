Napoli, casting per la difesa: obiettivi Romero e Senesi

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per costruire la squadra da consegnare nelle mani di Gennaro Gattuso per la prossima stagione. In particolare è il reparto difensivo a riempire i pensieri del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, impegnato a cercare un eventuale sostituto in caso di partenza di uno tra Koulibaly e Maksimovic.

La dirigenza azzurra ha dato via a un vero e proprio casting, effettuando un nuovo tentativo per Cristian Romero, difensore di proprietà della Juventus che nelle ultime due stagioni ha giocato con la maglia del Genoa. Sull’argentino c’è forte l’interesse anche dell’Atalanta, ma Gattuso lo ha richiesto espressamente dando così il via a un vero e proprio duello di mercato con i nerazzurri. Un altro nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Marcos Senesi, difensore argentino classe ’97 del Feyenoord. Non è da escludere neanche il profilo di German Pezzella, da tempo nel mirino del club azzurro.

