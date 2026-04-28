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Futuro Conte -Ancora persistono molti dubbi sulla permanenza del tecnico leccese sulla panchina azzurra

Armando Fico 28 Aprile 2026 0 1 min read

Il Campionato, oramai sta per finire, restano le ultime quattro gare da disputare  e poi finiremo di parlare di calcio giocato per passare al calciomercato estivo che, la farà da padrone fino al termine del mese di agosto. Per ora, l’argomento principe, in casa Napoli, è il futuro di Antonio Conte, la cui panchina è traballante, visto che Aurelio De Laurentiis nutre diversi dubbi sulla sua permanenza all’ombra del Vesuvio. Vi è molta indecisione da parte del Presidente, se trattenere l’allenatore salentino, o meno. La sua indecisione deriva dal fatto che ci sarebbero alcuni aspetti non positivi di questa stagione, come la questione infortuni ed il bruttissimo percorso  in Champions League che non lo hanno convinto. Intanto, Conte non si sbilancia, pensando solamente a finire nel migliore dei modi la stagione 25/26.Sicuramente uno scudetto, una Supercoppa italiana ed eventualmente un secondo posto non rappresentano un curriculum napoletano da gettar via, in particolare per le avversità subite in quest’annata. Oggi come oggi, non trapela nulla su come andrà a finire la vicenda Giorgio se ne vuol andare ed il Vescovo lo vuol mandare via. Ogni discorso verrà rimandato a fine maggio. A mio parere è molto difficile, con i programmi che ha Il Napoli, che il mister di Lecce possa restare a guidare gli azzurri, per onorare l’ultimo anno di contratto.

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