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Napoli, il futuro di Conte ancora in stand-by: in quota avanza il ritorno di Sarri (5,00)

Vincenzo Letizia 28 Aprile 2026 0 58 sec read

ROMA – Quasi archiviata la pratica Champions League (mancano cinque punti) grazie ai quattro gol rifilati alla Cremonese, in casa Napoli tiene banco la situazione legata al futuro di Antonio Conte. Le notizie delle ultime ore riportano di un incontro con Aurelio De Laurentiis atteso nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma intanto i campani si guardano attorno per non farsi trovare impreparati in caso di rottura. Ecco, quindi, che prende corpo la possibilità di rivedere Maurizio Sarri all’ombra del Vesuvio: come riporta Agipronews, ne sono convinti i betting analyst di Snai Sisal, che quotano tra 5,00 e 7,50 il ritorno del tecnico del record di 91 punti nella stagione 2017/2018 e che, in generale, ha lasciato un bel ricordo nel suo triennio a Napoli. Una quota che lo catapulta in pole per la panchina azzurra, in linea con Fabio Grosso (7,50) e davanti a Vincenzo Italiano (salito a 12,00). D’altronde, anche il futuro di Sarri sarà uno dei grandi temi del nostro calcio nelle prossime settimane, visti i nodi da sciogliere con la Lazio e un futuro in biancoceleste a dir poco in bilico; prima, però, c’è una finale di Coppa Italia da preparare.

AB/Agipro

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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