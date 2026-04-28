Napoli, il futuro di Conte ancora in stand-by: in quota avanza il ritorno di Sarri (5,00)

ROMA – Quasi archiviata la pratica Champions League (mancano cinque punti) grazie ai quattro gol rifilati alla Cremonese, in casa Napoli tiene banco la situazione legata al futuro di Antonio Conte. Le notizie delle ultime ore riportano di un incontro con Aurelio De Laurentiis atteso nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma intanto i campani si guardano attorno per non farsi trovare impreparati in caso di rottura. Ecco, quindi, che prende corpo la possibilità di rivedere Maurizio Sarri all’ombra del Vesuvio: come riporta Agipronews, ne sono convinti i betting analyst di Snai e Sisal, che quotano tra 5,00 e 7,50 il ritorno del tecnico del record di 91 punti nella stagione 2017/2018 e che, in generale, ha lasciato un bel ricordo nel suo triennio a Napoli. Una quota che lo catapulta in pole per la panchina azzurra, in linea con Fabio Grosso (7,50) e davanti a Vincenzo Italiano (salito a 12,00). D’altronde, anche il futuro di Sarri sarà uno dei grandi temi del nostro calcio nelle prossime settimane, visti i nodi da sciogliere con la Lazio e un futuro in biancoceleste a dir poco in bilico; prima, però, c’è una finale di Coppa Italia da preparare.
AB/Agipro