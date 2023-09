Mercato – Demme resta a Napoli ma è ancora possibile una cessione in Turchia o in Arabia

Il calciomercato italiano si è chiuso ieri sera alle 20; il ds azzurro Meluso aveva l’incarico di piazzare altrove i calciatori in esubero come Lozano, che a qualche ora dal gong è stato preso dal PSV, invece, il caso spinoso di Demme non è stato risolto e l’italo-tedesco, per ora, è rimasto a Napoli. Tuttavia, in questi giorni, il centrocampista potrebbe essere ceduto in Turchia o in Arabia, dove il mercato è tuttora aperto. La società partenopea, pertanto, resta alla finestra, sperando che qualche club di quelle parti faccia una proposta interessante per Demme, in modo tale da mettere fine, pure, a questa situazione. Tempo fa l’Herta Berlino era pronta ad acquistarlo, però la retrocessione, in seconda divisione, della formazione della capitale tedesca ha fatto si che l‘affare non si concretizzasse.