Spalletti si presenta all’Italia come ct: “Sono emozionato perché questa è l’università del calcio”

Luciano Spalletti è stato presentato oggi come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana dalla FIGC. Una conferenza stampa attesa, aperta dal presidente Gravina che ha voluto fare anche chiarezza sull’addio di Roberto Mancini e della situazione che la Federazione ha dovuto gestire e superare. Poi, le prime parole del neo ct

All’indomani delle prime convocazioni azzurre in vista delle due partite di qualificazione a Euro 2024 oramai alle porte, Spalletti è stato ufficializzato con una presentazione formale che ne apre il ciclo in azzurro. Gravina è stato chiaro: “Orgogliosi e decisi della scelta sia sul fronte sportivo che su quello umano. Abbiamo affrontato una crisi unica nel modo migliore, dando priorità alla maglia azzurra senza mettere davanti situazioni personali”.

Poi, la parola al neo ct in sala stampa: “Ringrazio per la disponibilità e il modo in cui mi hanno messo in condizione di iniziare nel modo migliore. Questa è l’università del calcio e mi ritrovo qui come ct della Nazionale con una emozione indescrivibile. Un sogno che parte da lontano, da quando avevo 11 anni ai Mondiali del Messico”.

