IL PUNTO SULLA A – Secondo round 30esima giornata, vincono Bologna e Inter, pari per la Roma

Nel Lunedì del’Angelo, il secondo round della trentesima giornata di campionato ha visto i successi casalinghi del Bologna che consolida il quarto posto, contro la retrocedenda Salernitana, per 3 a 0 e della capolista Inter, per 2 a 0, contro l’Empoli. Negli altri tre incontri disputati solo pareggi: frena la Roma a Lecce, impattando per 0 a 0, mentre si dividono la posta in palio, al Mapei Stadium, il Sassuolo con l’Udinese, 1 a 1, il risultato, così come il Cagliari col Verona, davanti al proprio pubblico. Oggi spazio alla prima semifinale di Coppa Italia: scenderanno in campo, alle 21, a Torino, la Juventus e la Lazio, domani sera invece, toccherà a Fiorentina e Atalanta che si daranno battaglia al Franchi di Firenze.