LE INTERVISTE – Sampdoria, D’Aversa: “C’è rammarico per il gol subito con Audero non nelle migliori condizioni”

L’analisi di Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli. “C’è dispiacere per aver subito gol quando il portiere non era nelle migliori condizioni, è stata una nostra ingenuità. Nel primo tempo troppi errori nel disimpegno, si è fatto troppo poco. C’è rammarico per il gol subito, non era semplice riprendere il risultato ed abbiamo tenuto in equilibrio la partita fino alla fine. Si è fatto il massimo ma non è bastato per portare a casa un risultato positivo. Rincon ha dato verve alla squadra, Ekdal non era in condizioni ottimali. Per giocare con il centrocampo a tre devi avere a disposizione tre attaccanti e non avevamo esterni d’attacco”.

Pochi gol dalla panchina?

“Stasera sono entrati bene Rincon e Yepes e di giocatori offensivi è entrato solo Caputo ma non l’abbiamo messo in condizione di determinare, tanti giocatori offensivi nel girone d’andata sono mancati per infortunio”.

Un regalo dal mercato?

“La società sa dove deve intervenire, manca ancora tanto alla chiusura del mercato”.

La prestazione di Ciervo?

“E’ un ragazzo di prospettiva, si deve ancora fare sotto l’aspetto fisico ma ha qualità importanti. Quello che deve migliorare, ci vorrà del tempo, è la fase difensiva. Serve un po’ più di cattiveria ma ha fatto una buona gara”.

TMW