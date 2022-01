Napoli, Petagna: “Vittoria importante, con il gol ho preso fiducia e poi cambia tutto”

Gol da tre punti per Andrea Petagna, acrobazia al volo per l’attaccante del Napoli che ai microfoni di DAZN a fine gare ha analizzato la vittoria degli azzurri contro la Sampdoria. “Sono contento, dovevamo fare tre punti per dare seguito al pari di Torino. L’importante era il risultato, qui non vincevamo da tre partite. Quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze, poi con il gol prendi fiducia e cambia tutto. Il gol? E’ una cosa che mi è venuta d’istinto, un bel gol per i tre punti. Adesso torna Osimhen e cercherò di ritagliarmi il mio spazio, poi c’è Dries che il nostro campione e tutti e tre insieme daremo tutto per il nostro obiettivo”.

Cosa hai detto a Insigne?

“E’ il nostro capitano, deve darci una mano in questi sei mesi per arrivare in Champions”.

