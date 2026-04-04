PARMA vs NAPOLI – Il Club emiliano ha comunicato che da martedì, inizierà la vendita dei biglietti per il settore Ospiti

Dopo Napoli vs Milan , gli azzurri di Conte, per la 32esima giornata del massimo campionato, saranno di scena al Tardini di Parma, contro i ducali. La società emiliana ha reso noto che, da martedì 7 aprile comincerà, fino ad esaurimento scorte, la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti, al costo di 40 euro. Tuttavia, potranno acquistare il titolo d’ingresso solamente i tifosi napoletani muniti di Fidelity Card e non residenti nella regione Campania. Infatti, come ricorderete vige il divieto di trasferta, per i sostenitori partenopei residenti nella nostra regione, sino al termine della stagione. Il club parmense ha informato anche sulle modalità d’acquisto dei biglietti.