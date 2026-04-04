ALTRI SPORT

BASKET – Napoli, arriva un nuovo ko in trasferta: a Brescia non bastano 25 minuti ben giocati

Vincenzo Letizia 4 Aprile 2026 0 1 min read

​Due volti, un solo verdetto amaro. Il Napoli Basket cade ancora lontano dalle mura amiche, travolto 100-85 da una Germani Brescia capace di cambiare marcia nel momento della verità. Gli uomini di coach Alessandro Magro, nonostante un approccio autoritario che li aveva portati a condurre fino al +9 nella seconda frazione, si spengono sul più bello, smarrendo fluidità e tenuta mentale negli ultimi quindici minuti di gioco.

​A far saltare il banco è il solito Amedeo Della Valle: le sue triple chirurgiche hanno spaccato in due la partita proprio quando Napoli sembrava poter gestire l’inerzia. Per gli azzurri non bastano i 24 punti di El Amin e i 19 di Bolton, penalizzati però da troppe imprecisioni nei momenti chiave. Dall’altra parte, Brescia ha saputo compattarsi nonostante le pesanti assenze di Mitrou Long, Zemaitis e Treier, trovando in Bilan e nel citato Della Valle i pilastri su cui costruire il ribaltone.

​L’Intervista

Coach Magro, una partita dai due volti: cosa è mancato nella ripresa per mantenere il vantaggio accumulato nel primo tempo?

​«È molto difficile vincere a Brescia tirando 17 volte in meno rispetto agli avversari e perdendo così tante palle. Abbiamo disputato un buon primo tempo, ma nel secondo siamo andati chiaramente in difficoltà. Dovevamo e volevamo correre di più, ma non ci siamo riusciti.»

Brescia è apparsa più solida nonostante le rotazioni ridotte dagli infortuni. È stata questa la chiave?

​«Loro sono stati bravi, nonostante le assenze, a trovare certezze nei giocatori chiave. Hanno realizzato molti punti partendo da palla recuperata, punendo ogni nostra sbavatura.»

Ora il calendario mette Napoli di fronte a una sfida delicata. Come si riparte dopo questo KO?

​«Ora dobbiamo pensare solo alla partita contro Treviso della prossima settimana. Sarà un impegno fondamentale per il nostro cammino e siamo completamente focalizzati su questa gara.»

​Il crollo del terzo quarto (parziale che ha visto Brescia volare sul +13) certifica un limite caratteriale che Napoli dovrà risolvere in fretta. La gestione del vantaggio, evaporata sotto i colpi di Della Valle (sua la tripla del 91-75 che ha di fatto chiuso i giochi a tre minuti dalla sirena), resta il principale punto interrogativo per una squadra che produce tanto ma raccoglie ancora troppo poco nei finali concitati. La nomina di Caruso come nuovo capitano e il riassetto interno dovranno servire da scossa immediata in vista della sfida salvezza contro Treviso.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Diego Costa, Conte se la ride: “Ora è il passato”


Diego Costa, Conte se la ride: "Ora è il passato"

La domanda su Diego Costa fa ridere di gusto l’allenatore del Chelsea che ha parlato in conferenza in vista del match di Premier League contro il Tottenham: "Lo abbiamo trattato come un criminale? Tutti qui sanno cosa è successo"

Calciomercato L’Originale, dal lunedì al venerdì dalle 23 su Sky Sport 1

Parole chiave: diego costa , antonio conte

Fonte: Sky

18 Agosto 2017 0 2 min read

“Napoli, troppo City”. La rassegna stampa


"Napoli, troppo City". La rassegna stampa

Dalla sconfitta di Insigne&co al riscatto del Milan ad Atene contro l’Aek. Passando per Lazio-Nizza e Apollon-Atalanta. Poi il caso Dybala alla Juventus e tanto altro: ecco tutte le prime pagine dei giornali sportivi

Parole chiave: vincenzo montella , manchester city , milan , lazio , napoli , lorenzo insigne
2 Novembre 2017 0 17 sec read

Simeone: “Non dirò più niente sull’Inter”


Simeone: "Non dirò più niente sull’Inter"

Dopo la partita persa contro il Bayern Monaco, ininfluente ai fini per il primato nel girone, il ‘Cholo’ ha risposto alle domande sul futuro: "Non parlerò mai più dell’Inter. Le frasi di mio figlio? Ha solo risposto a una domanda”

Parole chiave: diego simeone , atletico madrid , inter
7 Dicembre 2016 0 1 min read

Calcio a 5, Serie A: Acqua&Sapone batte 3-0 Milano e si rilancia

Gli abruzzesi vincono in trasferta e si avvicinano alla Came Dosson, prima in classifica, approfittando del contemporaneo scontro diretto tra Luparense e Lollo…

Fonte: Repubblica.it

10 Marzo 2018 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui