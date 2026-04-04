BASKET – Napoli, arriva un nuovo ko in trasferta: a Brescia non bastano 25 minuti ben giocati

​Due volti, un solo verdetto amaro. Il Napoli Basket cade ancora lontano dalle mura amiche, travolto 100-85 da una Germani Brescia capace di cambiare marcia nel momento della verità. Gli uomini di coach Alessandro Magro, nonostante un approccio autoritario che li aveva portati a condurre fino al +9 nella seconda frazione, si spengono sul più bello, smarrendo fluidità e tenuta mentale negli ultimi quindici minuti di gioco.

​A far saltare il banco è il solito Amedeo Della Valle: le sue triple chirurgiche hanno spaccato in due la partita proprio quando Napoli sembrava poter gestire l’inerzia. Per gli azzurri non bastano i 24 punti di El Amin e i 19 di Bolton, penalizzati però da troppe imprecisioni nei momenti chiave. Dall’altra parte, Brescia ha saputo compattarsi nonostante le pesanti assenze di Mitrou Long, Zemaitis e Treier, trovando in Bilan e nel citato Della Valle i pilastri su cui costruire il ribaltone.

​L’Intervista

​Coach Magro, una partita dai due volti: cosa è mancato nella ripresa per mantenere il vantaggio accumulato nel primo tempo?

​«È molto difficile vincere a Brescia tirando 17 volte in meno rispetto agli avversari e perdendo così tante palle. Abbiamo disputato un buon primo tempo, ma nel secondo siamo andati chiaramente in difficoltà. Dovevamo e volevamo correre di più, ma non ci siamo riusciti.»

​Brescia è apparsa più solida nonostante le rotazioni ridotte dagli infortuni. È stata questa la chiave?

​«Loro sono stati bravi, nonostante le assenze, a trovare certezze nei giocatori chiave. Hanno realizzato molti punti partendo da palla recuperata, punendo ogni nostra sbavatura.»

​Ora il calendario mette Napoli di fronte a una sfida delicata. Come si riparte dopo questo KO?

​«Ora dobbiamo pensare solo alla partita contro Treviso della prossima settimana. Sarà un impegno fondamentale per il nostro cammino e siamo completamente focalizzati su questa gara.»

​Il crollo del terzo quarto (parziale che ha visto Brescia volare sul +13) certifica un limite caratteriale che Napoli dovrà risolvere in fretta. La gestione del vantaggio, evaporata sotto i colpi di Della Valle (sua la tripla del 91-75 che ha di fatto chiuso i giochi a tre minuti dalla sirena), resta il principale punto interrogativo per una squadra che produce tanto ma raccoglie ancora troppo poco nei finali concitati. La nomina di Caruso come nuovo capitano e il riassetto interno dovranno servire da scossa immediata in vista della sfida salvezza contro Treviso.