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De Bruyne: “Felice che Conte sia andato via”

Redazione 30 Maggio 2026 0 1 min read

Durissime parole di De Bruyne contro Antonio Conte. Il centrocampista del Napoli, direttamente dal Belgio, ha fortemente criticato l’ormai ex allenatore azzurro dopo l’ultima stagione, la sua prima all’ombra del Vesuvio.

“All’inizio e anche dopo il mio rientro, ho trovato che il livello fosse buono. È stato naturalmente difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia e non ha senso girarci attorno. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo. È quello che è. Ho sempre dato il 100%. Ho giocato abbastanza, anche dopo il mio infortunio, quindi per me va tutto bene. Giochiamo molto difensivi. Se segni un gol a partita in un 5-4-1… è meno divertente. All’inizio della stagione giocavamo davvero molto bassi. Il nostro miglior marcatore ha fatto 10 gol, quindi sì, i numeri parlano chiaro, ma per il livello è stato ok. Se sono felice che Conte se ne vada? Per me sì. Per me non doveva restare“.

“Se resto io? Penso sia importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest’anno ho capito che il modo di giocare è molto importante per me. Deve anche essere divertente e quest’anno mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. L’anno scorso erano state promesse alcune cose su come avremmo giocato, ma alla fine non si sono concretizzate ed è un peccato”.

Fantacalcio.it

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