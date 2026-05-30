COPERTINA

Allegri-Napoli a rischio: De Laurentiis perde la pazienza, ultimatum per la buonuscita con il Milan

Vincenzo Letizia 30 Maggio 2026 0 1 min read

Allegri, occhio che il De La si sta stufando

L’accordo sull’asse Napoli-Livorno trema prima ancora di essere siglato. Quella che doveva essere la settimana decisiva per l’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra si sta trasformando nell’ennesimo giallo di questo calciomercato, con i nervi a fior di pelle e la pazienza del presidente Aurelio De Laurentiis ormai ridotta ai minimi termini.
Al centro della contesa non ci sono le pretese economiche del tecnico o le garanzie tecniche sulla rosa, bensì i nodi burocratici e finanziari che ancora legano l’allenatore al Milan. La matassa legata alla buonuscita con il club rossonero si sta rivelando molto più intricata del previsto: il clima tra le parti è teso, i legali sono al lavoro, ma la fumata bianca non arriva. Uno stallo che all’ombra del Vesuvio non viene digerito. De Laurentiis ha fretta di programmare la prossima stagione, di lanciare la campagna abbonamenti e di consegnare al nuovo DS le linee guida per gli acquisti. L’attesa forzata non rientra nei suoi piani.
Conoscendo l’imprevedibilità e la fermezza del patron del Napoli, l’ipotesi di un clamoroso dietrofront non è affatto da escludere. Le indiscrezioni che filtrano dalle stanze dei bottoni parlano chiaro: se entro lunedì sera Allegri non avrà risolto definitivamente le sue pendenze con il Milan, liberandosi da ogni vincolo, De Laurentiis potrebbe decidere di far saltare l’accordo senza troppi complimenti, virando su altri profili.
Nel frattempo, la piazza osserva l’evoluzione della vicenda con il fiato sospeso e, sotto certi aspetti, con una discreta dose di speranza. Una fetta consistente della tifoseria napoletana, infatti, non ha mai digerito l’idea di vedere l’ex tecnico juventino sulla panchina che fu di Spalletti. Tra i forum e i social network il sentimento è quasi unanime: i sostenitori azzurri sperano che questo braccio di ferro temporale possa “liberarli” dall’arrivo del paladino del corto muso, preferendo profili con una filosofia di gioco più vicina alla tradizione estetica del Napoli degli ultimi anni. Il countdown è iniziato: lunedì sera sarà dentro o fuori.

di Vincenzo Letizia

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Gli interventi di Enzo Bucchioni, Attilio Romero e Salvatore Aronica a Radio Marte

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista “Il Napoli non poteva dire no ad Hamsik che ha speso […]

15 Febbraio 2019 0 1 min read

L’AVVERSARIO – JUVE DA RECORD CONTRO IL MURO DELLA CAPOLISTA

14 vittorie consecutive, tra Campionato e Coppa Italia. Sembrava fosse assopita e invece eccola ritornare prepotentemente. L’inizio lento e impacciato aveva fatto credere a tutti […]

9 Febbraio 2016 0 2 min read

Cagni: “La cosa importante è che il Napoli si sia qualificato, non ho niente da imparare da Benitez”

L’ allenatore Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live. Ecco quanto dichiarato:“ Che il calcio italiano faccia molta fatica in Europa è […]

28 Novembre 2014 0 35 sec read

OBIETTIVO NAPOLI – Conte e il Napoli senz’anima: la palla torna sempre indietro. “Vis sine ferocia nihil est”

di Vincenzo Letizia Il Napoli di Conte è un rebus senza soluzione, o meglio: un rebus che non vale la pena di risolvere. Gioca, si […]

9 Novembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui