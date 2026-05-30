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Finale Champions League 2026: PSG-Arsenal 5-4, Luis Enrique si conferma Campione d’Europa

Vincenzo Letizia 30 Maggio 2026 0 1 min read

BUDAPEST – Il Paris Saint-Germain si riconferma sul tetto d’Europa. Nella cornice della Puskás Aréna di Budapest, la finale della Champions League 2025/2026 si risolve ai calci di rigore, premiando i francesi di Luis Enrique che bissano il successo dello scorso anno contro l’Inter. Cade dal dischetto l’Arsenal di Mikel Arteta, che vede sfumare ancora una volta il sogno della prima storica coppa continentale al termine di una battaglia infinita durata oltre 120 minuti.
I tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sul punteggio di 1-1, grazie alla fiammata iniziale di Havertz e al pareggio dal dischetto di Dembélé nella ripresa. Dal dischetto sono risultati decisivi gli errori dei Gunners con Eze e Gabriel, che hanno condannato gli inglesi alla resa.
Il match si sblocca dopo appena sei minuti a favore dell’Arsenal: un rimpallo sfortunato su un lancio lungo di Marquinhos favorisce Havertz, che si invola sulla corsia mancina e trafigge Safonov con un potente sinistro sotto la traversa. La reazione del PSG è sterile per tutto il primo tempo; il possesso palla orchestrato da Luis Enrique sbatte contro la difesa compatta dei Gunners, che sfiorano il raddoppio prima con Saka e poi nuovamente con il tedesco autore del gol.
Nella ripresa il copione cambia radicalmente. Al 65’ un fallo ingenuo di Mosquera ai danni di Kvaratskhelia costa il calcio di rigore agli inglesi: dagli undici metri Dembélé non sbaglia, spiazzando Raya per l’1-1. Il gol accende i parigini, che nel finale sfiorano il colpaccio: al 77’ un palo clamoroso ferma il sinistro deviato di Kvaratskhelia, mentre Vitinha e Barcola mancano il bersaglio per una questione di centimetri nei minuti di recupero.
I tempi supplementari mantengono l’equilibrio e l’altissima tensione, con un brivido per parte: al 102’ l’Arsenal reclama un penalty per un contatto su Madueke (giudicato regolare da arbitro e VAR), mentre al 119’ è Timber ad andare a un passo dal gol vittoria per gli inglesi.
Alla lotteria dei rigori l’errore iniziale di Nuno Mendes sembra spianare la strada ai londinesi, ma le successive conclusioni fuori bersaglio di Eze e Gabriel regalano la seconda Champions League consecutiva all’ombra della Torre Eiffel.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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