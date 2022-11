QUATAR 2022 – Oggi alle 17 si sfidano Lozano e Zielimsky in Messico – Polonia

Questo pomeriggio alle 17 per la terza giornata del Mondiale in Qatar è in programma la gara tra Polonia e Messico in cui si sfideranno due calciatori del Napoli, ovvero Zielinsky e Lozano, due pedine fondamentali per le loro rispettive nazionali. Il centrocampista di Spalletti è in piena forma fisica e mentale, forte anche del morale alle stelle per il campionato che lui ed i compagni stanno conducendo alla grande. La Polonia punta sull’azzurro così come sugli altri “italiani” presenti nella formazione che mira ad andare il più avanti possibile. Anche Hirving Lozano, è al settimo cielo ed intende essere protagonista pure in questa importantissima manifestazione intercontinentale. Tuttavia malgrado i buoni propositi è sempre il campo a dire l’ultima parola. Sta dui fatto che potrebbe anche succedere che uno dei due calciatori di Luciano Spalletti, potrebbe aggregarsi al Napoli prima del previsto.

