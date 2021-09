Ospina sta bene, il Napoli sta organizzando il rientro del colombiano con un charter privato

Giungono buone notizie dal ritiro della nazionale colombiana sulle condizioni di David Ospina; il portiere azzurro sta bene, per cui non ci sono problemi fisici per il suo impiego nella sfida importantissima di sabato prossimo, al Maradona contro la nemica di sempre, la Juve. La Società Sportiva calcio Napoli, per facilitare il rientro del suo giocatore in Italia, sta organizzando un volo charter intercontinentale, privato, magari dividendo le spese con il club bianconero, interessato a riportare a disposizione di Allegri, il connazionale di Ospina, Cuadrado. Così facendo l’estremo difensore di Spalletti potrebbe essere a Napoli, al massimo nel pomeriggio di venerdì 10, quindi in tempo per allenarsi e scendere in campo il giorno successivo contro Chiellini e compagni. Notizie in tal senso arrivano dal giornalista di Sky Massimo Ugolini che cura, per la tv a pagamento, le vicende del Napoli calcio.