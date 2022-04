Anticipi del sabato, quintultima di A – Inter in testa in attesa del Milan

Si sono disputati, ieri, quattro anticipi validi per la trentaquattresima giornata di serie A. Questi i risultati:

Torino – Spezia 2-1

Venezia – Atalanta 1-3

Inter – Roma 3-1

Verona – Sampdoria 1-1

Con il successo sui giallorossi dell’ex Mourinho, i nerazzurri sorpassano i rossoneri, portandosi in testa alla classifica, aspettando il risultato del Milan , impegnato a Roma, con i biancocelesti di Sarri, questa sera, nel posticipo domenicale. Torna al successo la compagine di Gasperini, che, vincendo sulla laguna veneziana, inguaia la situazione già precaria dei veneti, che, adesso, sono sul precipizio della retrocessione. Buon successo dei granata contro lo Spezia che, malgrado la sconfitta, si tiene ancora lontano dalle sabbie mobili della graduatoria. Pari e patta, invece, tra blucerchiati doriani e gialloblù veronesi. Un punto che fa classifica per entrambe le formazioni. Oggi altre cinque gare in programma, tra cui spicca il big match dell’Olimpico Lazio vs Milan. Nel pomeriggio invece il Napoli, terzo, tenta di ritrovare la vittoria della speranza in quel di Empoli. Il turno si chiuderà domani sera con il match Sassuolo – Juventus.