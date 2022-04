EMPOLI vs NAPOLI – tra i convocati non c’è Di Lorenzo, il terzino azzurro ancora out

Il tecnico del Napoli ha reso noto la lista dei calciatori convocati per la gara di questo pomeriggio, al Castellani, contro l’Empoli. Come era ampiamente previsto, mancherà ancora il terzino destro Giovanni Di Lorenzo, che non ha smaltito totalmente l’infortunio subito qualche settimana fa. Al suo posto, salvo imprevisti dell’ultimo momento, dovrebbe giocare nuovamente Zanoli, pur se il giovane difensore, in settimana ha sofferto di gastroenterite. In caso di forfait toccherebbe a Malcuit. Nella lista c è anche Juan Jesus, il quale dovrà rimpiazzare, nel ruolo di centrale, lo squalificato Koulibaly. Ma ecco, qui di seguito, la lista completa dei convocati da Spalletti:

Portieri: Ospina, Meret, Marfella;

Difensore: Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli;

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Ruiz, Zielinski;

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.