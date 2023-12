Marika Fruscio: “A Napoli c’è qualcosa di magico. Il mio amore per questa città è al di sopra di tutto”

Un nuovo ospite si aggiunge alla rubrica ‘Artisti nel pallone’ di PianetAzzurro. Si tratta della tifosissima del Napoli, oltre che conduttrice televisiva, Marika Fruscio. Ecco che cosa ha dichiarato alla nostra redazione.

Marika, come nasce la tua passione per il Napoli?

“Nasce dall’amore per una città che ho frequentato quando ancora non ero un personaggio pubblico. Il feeling con questa città bellissima, particolare, fatta di persone straordinarie, è scattato immediatamente. Pur vivendo in pianta stabile a Milano, ogni volta che penso a Napoli mi viene una certa nostalgia. Ho girato tanto, ma Napoli è la città più bella del mondo. Le sensazioni, le urla, i profumi ma anche il caos, sono cose che non trovi ovunque. Qui c’è qualcosa di magico”.

Cosa pensi dell’attuale squadra e di Mazzarri?

“A Napoli ho partecipato a varie trasmissioni in qualità di valletta. Naturalmente non avevo le nozioni e le competenze che ho acquisito nel tempo, ascoltando vari pareri e opinioni di esperti. Ho iniziato a seguire il Napoli di Mazzarri e dei vari Lavezzi, Cavani e Hamsik. Loro, ma anche la grinta che vedevo in Aronica, sono cose che mi hanno fatto appassionare molto a questa squadra. Mazzarri ha risanato quella ferita che c’era tra la squadra e il precedente allenatore. Ha avuto immediatamente una sequenza di gare difficili da dover affrontare. Non era facile trovare un altro Kim, consideriamo anche questo. Sicuramente anche Meret ha avuto il suo momento difficile, ma è tutto il reparto difensivo che non gli ha trasmesso la sicurezza dello scorso anno”.

Lo scudetto, ormai, è solo utopia ed è un vero peccato. Cosa ne pensi?

“Purtroppo sì. L’obiettivo deve essere quello di rientrare tra le prime quattro squadre. Adesso c’è anche il Bologna che ci ha scavalcato, ma sono fiduciosa. Di certo non riuscire ad entrare tra le prime quattro equivarrebbe ad un ridimensionamento importante”.

Nel tempo libero quali sono i tuoi hobby?

“Quando ho un po’ di tempo libero mi piace stare con le amiche o andare al cinema. Amo il genere horror e il thriller. Di tempo libero ne ho poco perchè il sabato e la domenica seguo le varie partite di calcio”.

Qual è il tuo piatto preferito?

“Mi piace molto la pasta, dal risotto alla lasagna”.

Un tuo desiderio?

“Mi piacerebbe cambiare nazione, amo il Portogallo. A mio avviso è il posto ideale per cominciare una nuova vita. Non voglio entrare in polemica ma in Italia ci sono tante cose che non vanno come dovrebbero. Vorrei seguire il Benfica, che è la mia seconda squadra del cuore”.

Ti piacerebbe un ruolo in un film?

“Premetto che non sono brava a recitare. Non so fingere e il ruolo dell’attrice non fa per me. Farei un’esperienza del genere soltanto per togliermi lo sfizio di partecipare ad un film horror o thriller”.

Se il Napoli dovesse vincere la Champions c’è una ‘follia’ che faresti per la squadra azzurra?

“Ormai sono quella che si è esposta più di tutti. Non mi pento di nulla perché il mio amore per il Napoli è al di sopra di tutto”.

Un saluto ai nostri lettori?

“Certo. Vi saluto con grande affetto, augurandovi tanta gioia, salute e serenità. Sempre forza Napoli”.