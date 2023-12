Tutte le quote del Napoli in campionato, Supercoppa Italiana e Champions League

Il Napoli quest’anno era partito come secondo favorito per la vittoria dello scudetto dopo l’Inter che non ha mai messo in dubbio il suo predominio, ma sappiamo come è andata e attualmente gli Azzurri sono i quarti favoriti per la vittoria del Tricolore quotata a 41, dopo il Milan a quota 14 e la Juve quotata a 3.6.

A poco più di un mese dal ritorno di Mazzarri sulla panchina dei Partenopei, l’allenatore ha già vissuto una qualificazione agli ottavi di Champions oltre alle due gare sfortunate contro Juve e Inter in campionato, un inizio senza esclusioni di gol e le prossime partite saranno determinanti per risalire in classifica e puntare alla zona Champions per il 2024, mentre a gennaio parte la Supercoppa Italiana 2023 che vede il Napoli favorito insieme all’Inter.

Il bilancio in campionato nelle prime 15 gare

Nei prossimi mesi le prestazioni del Napoli cambieranno ma questo primo frammento di campionato già ci dice molto sull’assetto della squadra. Il reparto offensivo dei Partenopei è il terzo a pari merito insieme all’attacco del Milan con uno score di 18 reti nelle prime 15 partite, in trasferta gli Azzurri sono al secondo posto con 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

La situazione si ribalta al Maradona perché su 7 gare disputate le statistiche contano soltanto 2 vittorie e un pareggio, fanno male le 4 sconfitte per un club che in casa è abituato a dominare. Per concludere in bellezza, analizzando i dati scopriamo che il Napoli è la squadra che ha collezionato più over 2.5 con 10 partite su 15 terminate con oltre due gol complessivi: il divertimento, almeno, non manca mai.

Le quote del Napoli in Supercoppa Italiana

Nel palinsesto delle quote le scommesse sul Napoli vincente Supercoppa Italiana 2023 sono valutate a 2.75 ma la gara contro la Fiorentina è tutt’altro che semplice, tuttavia, ci sarà tantissima voglia di rivalsa per la sconfitta subìta in campionato.

La Fiorentina vincente Supercoppa Italiana è quotata a 8, mentre l’Inter ormai onni – favorita è quotata a 2.25. Le Aquile di Sarri partono da underdog con la quota fissata a 5 dai bookmakers.

Le quote degli Azzurri in Champions

Le quote Champions delle scommesse oggi sul palinsesto di Betfair danno il Napoli vincente a 41 ma tutto dipenderà dai sorteggi agli ottavi di finale. I Partenopei non possono capitare contro le italiane e contro il Real Madrid, ottime notizie perché significa escludere anche Inter e Lazio.

La squadra più pericolosa è sicuramente il Manchester City, i campioni in carica sono quotati a 3.1 e rappresenterebbero un ostacolo davvero duro da superare: praticamente insormontabile, ma nulla è impossibile nel mondo del calcio.

Anche il Bayern Monaco (secondo favorito alla vittoria quotato a 5) potrebbe diventare la squadra sfidante degli uomini di Mazzarri, così come l’Arsenal quotato a 7 e il Barcellona quotato a 15.

Fra le squadre più abbordabili ci sono Real Sociedad e Borussia Dortmund, mentre l’Atletico Madrid allenato da Simeone potrebbe rivelarsi un nemico più forte di quanto ci suggerisca la sua quota vincente fissata a 21.