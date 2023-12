IL FISCHIETTO – NAPOLI vs MONZA, dirige Di Bello di Brindisi, al Var Valeri

L’anticipo do domani alle 18,30, Napoli-Monza, match valido per la diciottesima giornata di serie A, in programma al Maradona, sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi. Assistenti: Zingarelli-Barone. IV Uomo: Rutella. VAR: Valeri-Longo S. Il fischietto pugliese vanta ben 23 precedenti con la squadra azzurra, nei quali i partenopei hanno conquistato 20 vittorie, un pari e subito due sconfitte. L’ultima gara arbitrata da Di Bello risale al febbraio 2023 ovvero Napoli – Spezia 3-0.