Malta, agente di Emerson Palmieri: “Interesse del Napoli? Se ne parla da tanto, forte legame con Insigne”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fernando Malta , agente di Emerson Palmieri: “Emerson Palmieri è felicissimo per la vittoria della Champions League, è cresciuto sognando un successo di questo tipo. Sonopochi i calciatori che possono dire di essere campioni d’Europa e lui rientra in questa élite. Il rapporto con l’Italia? È speciale, si sente parte integrante del progetto portato avanti da Mancini. Il CT è una persona fantastica, ha piena fiducia in Emerson, come si è visto nel percorso di qualificazione agli Europei. Sarebbe una soddisfazione enorme non solo giocare l’Europeo, ma anche vincerlo, Emerson ci crede e l’Italia ha buone possibilità di competere per il successo finale. Le voci di mercato? Emerson è sempre stato accostato ai top club italiani, ora sta festeggiando la vittoria della Champions, poi si concentrerà sugli Europei e successivamente si valuterà il suo futuro. Dobbiamo capire che tipo di ruolo gli verrà dato da Tuchel, con cui il rapporto è sempre stato franco. Ritorno in Italia? Se le condizioni fossero ideali, sarebbe contentissimo di tornare, ma non chiudiamo le porte a eventuali soluzioni in giro per l’Europa. L’interesse del Napoli? Se ne parla tanto, soprattutto perché è forte il legame, non solo calcistico, con Insigne, suo compagno di Nazionale”.

Vincenzo Letizia

