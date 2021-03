Llorente realizza il primo gol con la maglia dell’Udinese

L’ex attaccante della Juve e del Napoli Fernando Llorente, ieri, con la casacca dell’Udinese, è tornato al gol in massima serie, dopo circa un anno re mezzo. Lo spagnolo ha segnato la rete del vantaggio per la squadra friulana, nell’anticipo con il Sassuolo. La marcatura è stata siglata a tre minuti dal termine della prima frazione di gioco. Il match si è poi concluso sul 2 a 0 grazie al gol di Pereira nei minuti di recupero. Llorente è stato ceduto dal Napoli all’Udinese nello scorso mercato di gennaio. Probabilmente una cessione troppo frettolosa vista l’emergenza in attacco in cui la formazione azzurra era piombata. Dopo sette presenze con la nuova maglia, di cui cinque da titolare, il centravanti è stato il vero trascinatore della vittoria dei bianconeri sugli emiliani.