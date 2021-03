Anticipi di A del sabato, 26esimo turno

Tre gli anticipi disputati ieri per la ventiseiesima giornata di serie A. Queste le gare ed i risultati:

Spezia – Benevento 1-1

Udinese – sassuolo 2-0

Juventus – Lazio 3-1

In virtù del successo contro la formazione di Simone Inzaghi,. i bianconeri si sono portati al terzo posto in classifica con 52 punti, ad una lunghezza dal Milan, secondo, in attesa delle gare odierne e del posticipo di domani tra Inter e Atalanta. La domenica calcistica si aprirà con il lunch match tra Roma e Genoa e si chiuderà con il posticipo serale tra Napoli e Bologna. Azzurri chiamati all’ultima spiaggia per rientrare nella lotta Champions.