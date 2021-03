Gli interventi di Gyorgy Garics e Bruno Longhi a Radio Crc

Garics a Radio Crc: “De Laurentiis e Gattuso continueranno insieme sino a fine stagione, sanno che è la scelta migliore”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gyorgy Garics, ex difensore di Napoli e Bologna. “Domani il Napoli dovrà stare attento – ha detto Garics a Radio Crc – il Bologna è in una situazione di classifica molto vantaggiosa. E’ lontano dalla zona retrocessione e scenderà in campo a Napoli con grande serenità. Il Napoli, però, dovrà fare la sua partita, perché la zona Champions è ancora raggiungibile”. Garics si sarebbe aspettato qualcosa in più dal Napoli nella stagione in corso. “Con un presidente che ha speso e con una squadra ricca di qualità – ha detto Garics a Radio Crc – il Napoli non può stare in questa posizione di classifica”. In molti hanno imputato le colpe maggiori a Gattuso. “Ma in campo ci vanno i giocatori – ha detto Garics a Radio Crc – conosco Gattuso e conosco il presidente De Laurentiis. Andranno avanti insieme sino a fine stagione. Sanno che magari non ci potrà essere un futuro insieme, ma separarsi adesso sarebbe una follia. Gattuso è uno che non molla e che se vede che la squadra si comporta con professionalità, non prende minimamente in considerazione l’ipotesi di dimettersi. De Laurentiis, dal canto suo, sa che adesso è tardi per cambiare e che comunque va difeso il lavoro svolto da Gattuso finora”.

Bruno Longhi a Radio Crc: “Napoli, basta con i giudizi sommari come è successo con Ancelotti”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Bruno Longhi, giornalista Mediaset. “Nelle ultime partite il Napoli è tornato ad essere una squadra – ha detto Longhi a Radio Crc – per questo motivo invito la piazza partenopea ad evitare giudizi sommari come quelli che costarono la panchina ad Ancelotti nella passata stagione. A Napoli hanno detto che Carlo è bollito. Guardate che in Premier è a un punto dalla Champions con una gara da recuperare. Eppure gli avevano chiesto l’Europa League”. Secondo Longhi “Il Napoli è ancora in corsa per la Champions anche grazie alla consacrazione di Zielinski. Per me è tra i primi in Europa. Di sicuro è il centrocampista più forte della rosa del Napoli. Infatti non ho mai condiviso i giudizi positivi su Demme, Lobotka e Bakayoko”.