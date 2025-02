COPPA ITALIA – Clamoroso allo Stadium, l’Empoli, per la prima volta in assoluto, in semifinale

Inaspettata sorpresa, ieri sera, nell’ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia: la Juventus di Thiago Motta, dopo aver pareggiato, in rimonta, per 1 a 1, contro l’Empoli, è caduta ai calci rigore per 3 a 5 ed è uscita dalla competizione tricolore. I toscani accedono, pertanto, alle semifinali, dove incontreranno, in partite di andata e ritorno, il Bologna. Per la prima volta, in assluto, l’Empoli conquista una semifinale di Coppa Italia. Dopo la partita, il tecnico bianconero si è detto vergognato per questa sconfitta e ha chiesto scusa ai tifosi bianconeri, assumendosi completamente la colpa per questo brutto risultato e per non essere riuscito a trasmettere ai suoi giocatori il significato di vestire la casacca della Juventus.