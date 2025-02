VERSO LA PARTITISSIMA DEL MARADONA – Conte riproporrà ancora il 3/5/2, con Raspadori nel suo ruolo naturale

Il Napoli prosegue a buon ritmo, la preparazione in vista della partitissima di dopodomani, contro la capolista Inter che potrebbe dire moltissimo in chiave scudetto per entrambe le contendenti, che tuttavia, sentono il fiato sul collo dell’Atalanta, che in caso di un pari tra le due big, vincendo col Venezia, agguanterebbe gli azzurri e disterebbe dagli uomini di Inzaghi, un solo punto. Secondo le ultime notizie, l’allenatore dei partenopei appare propenso a non privarsi dell’attacante più in forma del momento, ovviamente parliano di Giacomo Raspadori. Per questo motivo, non volendo snaturare, il giocatore in un 4/3/3, sabato adotterà ancora una volta il modulo 3/5/2, malgrado a Como abbia prodotto il risultato che tutti conosciamo. In questo momento Conte preferisce le certezze ai dubbi. In un terribile mese di febbraio, l’unica nota positiva è giunta solo dall’attaccante ex Sassuolo, autore di ottime prestazioni e di due reti, benchè l’ultima non sia servita a nulla. Quindi, contro Lautaro Martinez e compagni il Napoli si metterà a specchio, difendendosi a cinque ed attaccando con due punte. Il dubbio resta su chi dovbrà sostituire l’infortunato Anguissa, chi prenderà il suo posto? Billing o Gilmour? Sulla sinistra, sarà confermato Spinazzola ed il il terzetto di difesa composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sarà la soluzione giusta? Lo scopriremo solo sabato sera!