Repubblica:Tifosi azzurri in ritiro in numero limitato e con la mascherina

Il Napoli di Rino Gattuso si gode gli ultimi scampoli di queste brevi vacanze estive. Infatti da lunedì 24 e fino al 4 di settembre ci sarà il ritiro pre campionato in quel di Castel di Sangro, meta turistica invernale di molti napoletani. Stamane il quotidiano, edizione napoletana, di “Repubblica”riporta un’ultima indiscrezione: ad ogni allenamento della squadra partenopea, allo stadio Patino, potranno assistere non più di mille tifosi, i quali dovranno però, prima registrarsi attraverso una piattaforma, inoltre saranno obbligati, seppure all’aperto, ad indossare, per misura di sicurezza, l’immancabile mascherina protettiva. Dunque già da domani sarà attivata un’app per prenotare un posto in prima fila. Prima di entrare nell’impianto abruzzese, capace di 7500 posti, tutti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Sia le Istituzioni comunali locali, sia il presidente De Laurentiis hanno precisato che sarà assolutamente impossibile avere contatti ravvicinati con i calciatori. Ovviamente ci saranno controlli serratissimi, tuttavia bisogna davvero affidarsi, in primis, alla ragione ed al buon senso della tifoseria azzurra. La passione ed il tifo verso i propri colori non possono essere un qualcosa di negativo verso se stessi e gli altri, basti pensare che l’epidemia è tuttora tra noi.