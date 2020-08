LA SCOMMESSA – Lipsia-Psg per la storica finale, sganciamo un poker

LISBONA (PORTOGALLO) – Dopo aver eliminato il Tottenham di Josè Mourinho e l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, il Lipsia di Julian Nagelsmann sfida, stasera alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona, il Psg che, nei quarti ha estromesso dalla competizione l’Atalanta ribaltando il risultato nei minuti finali. Sia Lipsia che Psg mirano a conquistare la loro prima finale in Coppa Campioni/Champions League. Il Lipsia sarebbe il settimo club tedesco a raggiungerla (dietro solo all’Inghilterra per formazioni approdate all’ultimo atto), mentre il Psg sarebbe il primo francese a riuscirci dal Monaco nel 2003/04. Percorso quasi perfetto fin qui per la formazione di Tuchel: un pareggio (2-2 contro il Real Madrid nella fase a gironi), una sconfitta (nell’andata degli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund) e ben sette vittorie. Una partita dalla portata storica per il Lipsia, ma anche per il tecnico Julian Nagelsmann che, a 33 anni, potrebbe diventare il più giovane tecnico a raggiungere una finale di Champions League battendo il record di Didier Deschamps, che ci riuscì nel 2004 col Monaco, quando ne aveva 35. Quella di stasera sarà la prima gara ufficiale tra le due squadre. La vincente sfiderà una tra Bayern Monaco e Lione, in campo domani.

Lipsia-Psg: dove vederla in tv e in streaming

Lipsia-Psg è in programma allre ore 21 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Football, e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Lipsia-Psg

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimar, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Dani Olmo; Poulsen. ALL.: Nagelsmann.

A DISP.: Mvogo, Tschauner, Orban, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Schick, Mukiele, Novoa, Ramos, Borkiwski, Wosz.

PSG (4-2-4): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar. ALL.: Tuchel.

A DISP.: Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Pembele, Mbe Soh, Paredes, Draxler, Ruiz-Atil, A.Herrera, Choupo-Moting, Kalimuendo.

ARBITRO: Kuipers (Olanda).

