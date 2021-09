Serie A: Salernitana-Genoa, granata a punti per il 63% degli scommettitori

ROMA – Ancora con un solo punto, ma con prestazioni in crescita dopo un inizio di campionato difficile. La Salernitana ci riprova sabato, quando all’Arechi ospiterà un Genoa che pure staziona nelle parti basse della classifica di Serie A. Una partita sul filo secondo i bookmaker e che divide anche gli scommettitori, per i quali però almeno un altro punto granata è possibile. Gli ospiti partono in leggero vantaggio, a 2,55 su Planetwin365, con il primo guizzo di Castori a 2,98 e un altro pareggio a 3,10. Scarto bassissimo anche nelle percentuali di gioco, che vedono i rossoblù al 37% delle preferenze contro il 32% della Salernitana e il 31% del segno «X». Si trovano le due difese fin qui peggiori della Serie A: gli analisti puntano quindi su una partita da Over 2,5 (almeno tre reti complessive) a 1,78 e anche il Goal (entrambe le squadre a segno) è in primo piano a 1,77. Djuric, Simy e Ribery sono ancora a secco tra i campani, ma sono loro ad aprire le scommesse sui marcatori. Il bosniaco è il primo a quota 3,00, per il nigeriano e il francese l’offerta sale a 3,50 e 3,75. Mattia Destro trascina invece il Genoa dopo la doppietta al Verona e la sua rete stavolta pagherebbe 2,50.