NAPOLI – Ai principi di dicembre gli azzurri partiranno per la Turchia, è quasi ufficiale

Non c’è ancora l‘ufficialità ma al 90% la squadra di Spalletti all’inizio del mese di dicembre,. partirà per la Turchia, dove è in programma un mini-torneo a cui dovrebbero partecipare, assieme al Napoli, il Fatih Karagümrük, alla guida del quale c’è l’ex Juve Andrea Pirlo, ed infine il Crystal Palace o il Fulham. Delle amichevoli che saranno utili agli azzurri per ritrovare il ritmo gara in match contro avversari internazionali di tutto rispetto. Come noto la stagione del Napoli riprenderà il 4 gennaio con il big match delle sedicesima giornata, a San Siro, contro l’Inter che rappresenta una sfida fondamentale del campionato, in chiave lotta per il tricolore. Come dicevamo in apertura, nulla è ancora definitivo, visto che i contratti, al momento. non sono stati firmati, tuttavia i partenopei, ad Antalya, dovrebbero andarci, del resto il tecnico toscano ha già dato il suo benestare per questo mini torneo in terra turca.